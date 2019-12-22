В Татарстане признали участие школьников в учениях полиции

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку в связи с несогласованным привлечением учеников местной школы к проведению учений, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

По ее информации, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы "по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения; в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса".

Пресс-служба отмечает, что перед началом занятий полицейские, администрация школы и старшеклассники были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности.

"Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка, - подчеркнули в ведомстве. - Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал".

Проверка проводится в связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по республике Татарстан.

По ее итогам будет дана оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД РФ по Тукаевскому району.

Как отметили в пресс-службе, виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее в соцсетях была распространена видеозапись, на которой было видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы.