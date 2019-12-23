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Прокуратура начала проверку после школьных учений по разгону митинга в Татарстане

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура проверяет законность привлечения школьников к учениям полиции в Тукаевском районе Татарстана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

"Прокуратура проводит проверку после проведения "учений" отдела МВД России по Тукаевскому району с участием школьников. По результатам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц отдела полиции и образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство отмечает, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в соцсетях была распространена видеозапись, на которой видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы.

МВД Татарстана 22 декабря сообщило о назначении служебной проверки в связи с тем, что "участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по республике Татарстан".

По информации пресс-службы ведомства, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, при этом в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса.

"Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - подчеркивалось в пресс-релизе.

Татарстан

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