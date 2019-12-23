Поиск

Грудинин избран в Совет депутатов Ленинского округа Подмосковья

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Московская областная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Совет депутатов Ленинского городского округа, которые прошли 22 декабря.

"Итоговая явка составила 17,22% или 20 334 человека. (...) Избиратели сделали свой выбор. Голоса распределились так: 15 кресел в Совете депутатов заняли кандидаты от партии "Единая Россия", четыре - от КПРФ, два - от ЛДПР, один - от партии "Яблоко" и восемь мандатов разыграли самовыдвиженцы", - говорится в пресс-релизе Мособлизбиркома, распространенном в понедельник.

В число избранных депутатов, согласно представленным спискам, вошел директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, баллотировавшийся по 29 округу, городу Видное.

22 декабря в Ленинском городском округе выбрали 30 депутатов по одномандатным округам. Всего в списки было включено 118 062 избирателей. Досрочно проголосовали 1260 человек (1, 09%), 711 (3,5 %) жителей округа по состоянию здоровья проголосовали вне помещения.

Мособлизбирком отмечает, что выборы проходили "в штатном режиме и достаточно спокойно". За процессом голосования на участках следили 204 наблюдателя. Все поступившие жалобы и обращения будут внимательно изучены и рассмотрены. В Избирательную комиссию Московской области поступило шесть обращений, жалоб не поступало.

В июле 2019 года депутаты Мособлдумы приняли закон о преобразовании Ленинского района в городской округ.

Павел Грудинин Московская область Ленинский городской округ Совхоз имени Ленина

Новости по теме

Новости
Rambler против Nginx

Греф выразил надежду на досудебное урегулирование конфликта вокруг Nginx

Греф выразил надежду на досудебное урегулирование конфликта вокруг Nginx

Перед летним погружением Путина на дно Финского залива было найдено минное поле

Перед летним погружением Путина на дно Финского залива было найдено минное поле

Книгоиздатели пригрозили "Яндексу.Видео" и YouTube вечной блокировкой

На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист

На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с "минированием" школ

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с "минированием" школ

Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия

Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия

Что произошло за день: воскресенье, 22 декабря

Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе полностью потушен

В Татарстане признали участие школьников в учениях полиции

Трамп ответил на предложение Путина о моратории на развертывание запрещенных ДРСМД ракет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');