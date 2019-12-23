Грудинин избран в Совет депутатов Ленинского округа Подмосковья

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Московская областная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Совет депутатов Ленинского городского округа, которые прошли 22 декабря.

"Итоговая явка составила 17,22% или 20 334 человека. (...) Избиратели сделали свой выбор. Голоса распределились так: 15 кресел в Совете депутатов заняли кандидаты от партии "Единая Россия", четыре - от КПРФ, два - от ЛДПР, один - от партии "Яблоко" и восемь мандатов разыграли самовыдвиженцы", - говорится в пресс-релизе Мособлизбиркома, распространенном в понедельник.

В число избранных депутатов, согласно представленным спискам, вошел директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, баллотировавшийся по 29 округу, городу Видное.

22 декабря в Ленинском городском округе выбрали 30 депутатов по одномандатным округам. Всего в списки было включено 118 062 избирателей. Досрочно проголосовали 1260 человек (1, 09%), 711 (3,5 %) жителей округа по состоянию здоровья проголосовали вне помещения.

Мособлизбирком отмечает, что выборы проходили "в штатном режиме и достаточно спокойно". За процессом голосования на участках следили 204 наблюдателя. Все поступившие жалобы и обращения будут внимательно изучены и рассмотрены. В Избирательную комиссию Московской области поступило шесть обращений, жалоб не поступало.

В июле 2019 года депутаты Мособлдумы приняли закон о преобразовании Ленинского района в городской округ.