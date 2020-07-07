Зюганов попросил Кудрина выяснить, кто уничтожает совхоз Грудинина

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед началом выступления в Госдуме главы Счетной палаты Алексея Кудрина попросил его разобраться в ситуации вокруг подмосковного совхоза имени Ленина, которым руководит член КПРФ Павел Грудинин.

"К Кудрину прямое обращение от всех патриотических сил, от 68 организаций, расследуйте, кто и каким образом уничтожает одно из самых эффективных работающих хозяйств на территории Московской области. Официально вас просим этим заняться", - сказал Зюганов.

Он высказал уверенность, что судебные разбирательства в отношении директора совхоза Павла Грудинина строятся на надуманных основаниях.

"Принято решение на пленуме ЦК КПРФ и на Совете патриотических сил: мы не отдадим это хозяйство на растерзание очередным бандитам, политическим провокаторам", - заверил лидер коммунистов.

Ранее десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску семи акционеров совхоза имени Ленина взыскал с Грудинина, около 1,1 миллиарда рублей компенсации убытков и упущенной выгоды.

В 2018 году Павел Грудинин участвовал в президентских выборах от КПРФ.