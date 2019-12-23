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Минобороны РФ получило первый комплект новейшей системы ПВО "Витязь"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ получило первый комплект новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) С-350 "Витязь", сообщили в понедельник в пресс-службе военного концерна "Алмаз-Антей".

"Торжественная церемония прошла накануне (22 декабря - ИФ) на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", - заявили в пресс-службе. По данным производителя, приемо-сдаточные испытания новой техники прошли успешно.

В соответствии с требованиями заказчика, то есть Минобороны РФ, техника при передаче была испытана на полигоне с использованием реальных воздушных целей, отметили в "Алмаз-Антее".

Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-350 "Витязь" предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары с воздуха в диапазонах от предельно малых до больших высот. Она может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Боевая работа С-350 ведется полностью автоматически.

В июне 2019 года министр обороны Сергей Шойгу говорил о том, что разработка "Витязя" завершена. Глава военного ведомства отмечал тогда повышенные боевые возможности ЗРС С-350.

ЗРС С-350 Витязь Минобороны РФ Алмаз-Антей

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