В РФ завершили разработку новейшей зенитной ракетной системы "Витязь"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Разработка новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь" завершена. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в среду на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

По его словам, у зенитной ракетной системы С-350 повышенные огневые возможности.

ЗРС С-350 "Витязь" является новым комплексом противовоздушной обороны. В войсках он призван заменить ЗРС С-300В. Комплекс способен поражать все существующие и перспективные средства воздушного нападения, в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты.

Впервые широкой публике комплекс будет представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".