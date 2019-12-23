Китаец попытался незаконно ввезти в Забайкалье несколько сумок волос

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Забайкальского таможенного поста обнаружили в четырех дорожных сумках человеческие волосы, которые пытался ввезти в Россию гражданин Китая.

Пресс-служба Читинской таможни сообщает, что на таможенном контроле у гражданина Китая, въезжавшего в Россию, в четырех сумках обнаружено 79 кг незадекларированных человеческих волос. Иностранец заявил, что волосы он перевозил по просьбе знакомого из Китая для изготовления париков и заколок из накладных волос.

В отношении гражданина КНР возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Товар направлен на экспертизу.