Гражданка Вьетнама пыталась ввезти в Москву четырех детенышей гиббона

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники таможенной службы в московском аэропорту "Шереметьево" изъяли у гражданки Вьетнама четырех детенышей обезьяны, один из которых погиб.

Женщина пыталась незаконно ввезти в Россию животных возрастом от двух до четырех месяцев. Гиббоны находились в крайне ослабленном состоянии. Один из них погиб после продолжительного авиаперелета

Как отмечают таможенники, гражданка Вьетнама не смогла объяснить нахождение у нее экзотических животных и предоставить необходимые документы на перевозку приматов.