Выпуски новостей по телевидению оказались интересны 70% россиян

Интернет стал главным источником новостей для 58% населения, чаще всего люди смотрят "Яндекс.Новости" и "ВКонтакте"

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В России примерно 70% населения смотрят выпуске новости по телевидению, 58% узнают о событиях из интернета, 19% - из газет и журналов, 13% - по радио, показал опрос Mediascope, проведенный по заказу Минсвязи по репрезентативной для каждого региона выборке более чем из 13 000 человек.

Интернету как источнику новостей в целом доверяют только 14% опрошенных, а телевидению - 44%. Лидерами по доверию среди телеканалов оказались "Первый канал" (17%) и "Россия 1" (15%). "Медузе" доверяют только 1% во всей выборке в целом, хотя в Москве и Петербурге о доверии этому изданию заявили по 3%. 17% опрошенных не доверяю никаким источникам новостей.

В январе 2019 года исследование о доверии к теленовостям публиковал ФОМ. По его данным, доля тех, для кого телевизор является главным источником новостей, за два прошедших года упала с 87 до 71%, при этом интернет стал популярнее (44% против прежних 32%). При этом доверие к телеканалам как к источнику новостей на январь 2019 года испытывали 36% опрошенных, на 2017 год - 49%, на 2015 год - 63%.

Для сравнения, в мае 2017 года, по данным ВЦИОМа, по телевизору новости узнавали 52% опрошенных (против 62% в 2015 году), из интернета - 32% (против 22% в 2015 году). Федеральным каналам как источнику доверяли 70% опрошенных, региональным - 63%, региональной бумажной прессе - 49%, интернет-сайтам - 45%.

По данным Mediascope, главным источником новостей в интернете 25% респондентов назвали "Яндекс.Новости", в Москве и Подмосковье так ответили 32%. По словам 10% опрошенных (26% в группе от 16 до 24 лет), чаще всего они получают новости из соцсети "ВКонтакте". Еще 2% назвали Lenta.ru и по 1% - Rambler, Telegram, Facebook, издание "Медуза" и другие ресурсы.

Чаще узнают новости из интернета молодые люди: 75% в группе от 16 до 24 лет и 73% в группе от 25 до 34 лет. В этих категориях телевыпуски новостей смотрят 38% и 51% соответственно.

В группе 35-44 лет социологи зафиксировали смешанную модель медиапотребления с незначительным перевесом в пользу интернета. Большинство (88%) россиян старше 55 лет смотрят новости по телевизору, хотя 40% из них заходят за новостями и в интернет, показал опрос.

Газеты и журналы читают 32% тех, кому за 55 лет, против 6% в группе от 16 до 24 лет и 9% среди населения 25-34 лет. В малых городах и селах бумажную прессу читает 25% населения, при этом 76% там смотрят ТВ и 53% ищут новости в интернете. Газеты и журналы в качестве главного источника информации уже везде уступили не только телевизору, но и интернету, отмечается в исследовании.

Новости по радио наряду с другими источниками слушают всего 13% опрошенных, в том числе 4% в группе 16-24 и 18% - в группе старше 55 лет.

Местные новости интересны 79% респондентов, региональные или общероссийские - по 74% опрошенных. Международными новостями интересуется 61% россиян.