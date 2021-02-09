Радио продолжают слушать 55% россиян

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В России продолжают слушать радио 55% населения, чаще всего люди это делают в машине и большинство предпочитают слушать музыку, показал опрос ВЦИОМа, проведенный ко Всемирному дню радио (13 февраля). Опрос провели 7 февраля по телефону среди 1600 взрослых россиян.

На просьбу назвать изобретателя радио 63% ответили "Александр Попов", 1% вспомнил Гулельмо Маркони, каждый пятый сказал "не знаю".

На вопрос о наиболее важных изобретениях или открытиях, изменивших мир в ХХ веке, радио вспомнил только 1% респондентов. 20% опрошенных назвали интернет и компьютерные технологии, 13% - космические технологии космонавтику, 12% достижения в медицине, 8% - телефонную и мобильную связь, 6% - вакцину от коронавируса. Вопрос был открытым, поэтому некоторые респонденты упомянули даже изобретения Илона Маска.

Каждый четвертый респондент - 24% - стали слушать радио реже, чем пять-семь лет назад, 17% делают это так же часто, 14% стали слушать радио чаще. Получается, что всего слушают радио 55% опрошенных.

В возрастной группе от 18 до 24 лет радио не слушают 68%.

Среди тех, кто продолжает слушать радио, 59% делают это в личном автомобиле. Еще 34% слушают его дома (в 2020 и 2019 году так отвечали по 41%). 17% опрошенных слушают радио на даче, 13% - в общественном транспорте, 12% - на улице. Музыку предпочитают 77% радиослушателей, новости - 44%, разговорный жанр - 20%, научно-познавательные передачи - 22%, прогноз погоды - 25%.

На вопрос о любимой радиостанции по 12% назвали "Русское радио", "Европа-плюс" и "Дорожное радио". У каждого десятого любимая станция - радио "Дача". "Авто-радио" назвали 9%, "Маяк", "Ретро" и "Шансон" - по 8%, "Наше радио", "Эхо Москвы" и радио Energy - по 6%.