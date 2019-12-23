"Победа" опровергла сообщения о выкатывании самолета с ВПП в Кирове

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Киров, при посадке в аэропорту "Победилово" в понедельник утром избежал выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы, заявляет пресс-служба авиакомпании.

"При выполнении рейса Москва-Киров DP277 после посадки в аэропорту Кирова во время разворота в торце взлетно-посадочной полосы на 180 градусов из-за обледенения покрытия полосы произошло скольжение воздушного судна в сторону укрепленной обочины без выкатывания", - говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что командир успешно принял все необходимые меры. Пассажиры были оперативно доставлены на автобусах в терминал.

"В настоящий момент в базовом аэропорту Внуково готовится к вылету в Киров резервное воздушное судно для выполнения рейса DP278 Киров-Москва. Планируются незначительные вынужденные корректировки в расписании рейсов "Победы" на 23 декабря 2019 года", - сообщает авиакомпания.

Ранее о выкатывании воздушного судна за пределы ВПП после посадки в Кирове "Интерфаксу" сообщал информированный источник.

В то же время представитель кировского аэропорта "Победилово" уточнял, что, по предварительной информации, "самолет после успешной посадки остановился при развороте на уширении ВПП, чтобы избежать выкатывания". 112 пассажиров спустились по обычному трапу, на перронном автобусе их отвезли в аэровокзал.

Представитель аэропорта отмечал, что "это штатная ситуация".