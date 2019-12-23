Посадившая ребенка за руль женщина стала фигуранткой нового уголовного дела

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В отношении жительницы Набережных Челнов возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднице полиции, сообщила пресс-служба СК по Татарстану. Ранее на нее завели другое дело за то, что она на большой скорости усадила за руль машины шестилетнего сына.

Следствие установило, что в отделе полиции в городе Мамадыш она порвала административные протоколы, которые на нее составили, разбросала по кабинету документы из шкафа и ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. Потерпевшая получила травму, утверждают в СК.

Подозреваемая - многодетная мать. В ноябре она выложила в соцсети видеозапись, на которой ее шестилетний сын находится за рулем машины, которая едет со скоростью около 130 км/ч. После этого в ее отношении возбудили уголовное дело по статьям об оставлении в опасности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для его жизни и в неисполнении обязанностей по воспитанию. Она вину не признала.

До этого ее оштрафовали после публикации видеоролика, где она находится за рулем, держа перед собой младенца, непристегнутого и без специального кресла.