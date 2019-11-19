В Татарстане возбудили дело против матери, посадившей ребенка за руль на скорости 130 км/ч

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Татарстана, посадившей за руль автомобиля своего малолетнего ребенка, сообщается на сайте СКР во вторник.

В сообщении отмечается, что многодетная жительница города Набережные Челны разместила в одной из социальных сетей видеозапись, на которой видно, что ее 6-летний сын находится за рулем автомобиля, движущегося на скорости около 130 км/ч.

При этом ранее женщина уже выкладывала в сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок. Тогда ее оштрафовали на общую сумму более 5 тыс. рублей - за нарушение правил перевозки детей, непристегнутый ремень безопасности, тонировку стекол недопустимого уровня и отсутствие страхового полиса.

Следствие усмотрело в этом состав преступления по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В ближайшее время подозреваемая будет допрошена. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

В свою очередь пресс-служба МВД по Татарстану сообщает, что 28-летняя женщина является злостной нарушительницей правил дорожного движения (ПДД).

Отмечается, что за последние два года она 31 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. 11 апреля 2019 года женщина управляла автомобилем с трехмесячным ребенком на руках.

Объясняя, зачем она посадила за руль своего шестилетнего сына, женщина заявила полиции, что "хотела научить его управлять транспортным средством". При этом она осознавала, что нарушает ПДД, отмечает полиция.

По данным ряда СМИ, находившийся за рулем шестилетний ребенок разогнался на автомобиле до 130 км/ч. Также женщина выкладывала видео, на котором едет за рулем, держа перед собой младенца.