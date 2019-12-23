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Роспотребнадзор рекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой 1 к 3

Роспотребнадзор рекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой 1 к 3
Фото: Reuters

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой, чтобы минимизировать вред для организма.

"Крепость алкогольных напитков, полученных естественным образом, не превышает 15-16 градусов. Более крепкий алкоголь, полученный в результате перегонки, действует на организм чрезвычайно разрушительно, поэтому крепкие напитки крайне желательно разбавить водой в соотношении 1:3. Именно такая концентрация спирта считается наиболее безопасной для здоровья", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на запрос агентства в связи с новогодними праздниками.

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Там также уточняют, что "относительно безопасно" человек может выпить не более 15 мл в пересчете на чистый спирт, что эквивалентно 150 мл водки или половине бутылки вина. Кроме того, спиртные напитки не рекомендуется употреблять на голодный желудок и запивать газированной водой - в этих случаях алкоголь быстро попадает в кровь и наступает опьянение.

"Чтобы этого не происходило, надо обязательно закусывать выпитые алкогольные напитки и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма", - добавили в ведомстве.

Между тем, российские медики ранее давали рекомендации по возможности исключить алкоголь из рациона и не рассчитывать на некую "безопасную" дозу.

Так, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявлял "Интерфаксу", что безопасных ежедневных доз спиртного не существует. По его словам, абстрактную обобщенную норму указать невозможно, поскольку эффект алкоголя на организм зависит о целого ряда составляющих, включая пол, возраст и генетические особенности человека.

"Главный эффект алкоголя, этанола - токсический, он перерабатывается в организме от трех дней до трех недель, и это индивидуально, мы не можем сказать, когда конкретный человек очищается от токсического эффекта. В связи с этим ни о какой допустимой дозе алкоголя, тем более ежедневной, говорить не приходится", - говорил специалист.

Роспотребнадзор

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