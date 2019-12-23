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СК переквалифицировал обвинение по "делу Baring Vostok"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В окончательной редакции обвинение фигурантов так называемого дела Baring Vostok переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на равнозначную по своей тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Сумма ущерба по делу в окончательной фабуле осталась та же, что была изначально - 2,5 млрд рублей, уточнили источники. "Просто другая квалификация", - пояснил собеседник агентства.

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.

"Сегодня следствие начало предъявлять фигурантам, в частности, Майклу Калви, Филиппу Дельпалю, Ивану Зюзину и Алексею Кордичеву обвинение в окончательной редакции. Остальным обвинение в окончательной редакции будет предъявлено на днях", - сказал один из собеседников агентства.

Таким образом, по его словам, сбор доказательств по делу завершен - в ближайшее время следствие объявит участникам процесса об окончании следственных действий, после чего они начнут знакомиться с материалами расследования.

Комментариями следствия и защиты по ситуации "Интерфакс" в настоящее время на располагает.

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Майкл Калви Baring Vostok

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