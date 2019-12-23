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В Baring Vostok сочли, что следствие по делу против Калви закончилось ничем

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В инвестиционном фонде Baring Vostok считают, что следствие по уголовному делу о растрате средств банка "Восточный" в отношении основателя компании Майкла Калви и других фигурантов закончилось "ничем", а само расследование "отравляет инвестиционный климат страны", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе фонда.

"Как и ожидалось, следствие, длившееся более 10 месяцев, закончилось ничем, и мы требуем немедленного освобождения из-под стражи наших невиновных коллег", - заявили в фонде.

Это дело "отбрасывает тень на все российское правосудие и отравляет инвестиционный климат страны, поэтому оно должно быть прекращено. Решение коммерческих споров с помощью уголовных дел абсолютно недопустимо и возвращает нас в произвол 90-х годов", добавили в Baring Vostok.

Ранее источники сообщили "Интерфаксу", что Следственный комитет России закончил сбор доказательств по делу в отношении Калви, а также других фигурантов, и начал предъявлять им обвинение в окончательной редакции.

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Baring Vostok

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