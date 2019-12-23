Экс-начальнику УФСИН Коми добавили срок за хищение дорожных плит на 12 млн рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Усть-Вымский районный суд в Коми в понедельник признал экс-начальника УФСИН по региону Александра Протопопова виновным в растрате с ущербом в более чем 12 млн рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональной прокуратуре, суд с учетом ранее вынесенного приговора назначил бывшему начальнику УФСИН наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима со штрафом 1,7 млн рублей. Он также на два года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с выполнением функций представителя власти, организованно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Его заместитель на четыре года колонии общего режима, ему назначен штраф в размере 600 тыс. рублей. Он на два года лишен специального звания "подполковник внутренней службы" и не сможет два года занимать определенные должности.

Сыктывкарский бизнесмен осужден к двум годам колонии общего режима. Уголовное дело в отношении бывшего начальника колонии-поселения № 34 прекращено в связи с его смертью.

Также удовлетворен иск прокуратуры Коми о взыскании с трех осужденных ущерба, причиненного преступлением, на сумму 10 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщалось, в январе 2016 года Протопопов был задержан в Москве и отконвоирован в Сыктывкар. Ему предъявили обвинение в растрате вверенного государственного имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Позже Протопопова заподозрили в получении 625 тыс. рублей взятки от бизнесмена Джаббарлы за создание условий для заключения ООО "Эстет" с исправительными учреждениями республики договоров поставок овощей.

Причастность Протопопова к преступлению выявлена в рамках расследования дела в отношении бывшего замначальника регионального УФСИН Коми Иванова, начальника колонии-поселения №34 Коржова и коммерсанта Джаббарлы.

Сыктывкарский горсуд 17 мая 2017 года признал Протопопова виновным в получении взятки и назначил наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа в размере 1,9 млн рублей. Суд также постановил конфисковать у него 625 тыс. рублей, полученных в результате преступления.

Вместе с тем, дело в отношении Протопопова и его подчиненных о хищении железобетонных плит суд вернул следствию для устранения недостатков, препятствовавших рассмотрению дела по существу.

В августе 2017 года Верховный суд Коми сократил штраф на 625 тыс. рублей и лишил Протопопова генеральского звания.

По результатам дополнительного расследования обвинение в растрате предъявили Протопопову и Иванову. Коржова и Джаббарлы обвинили в пособничестве в совершении этого преступления.

По окончательным данным следствия, фигуранты с сентября 2014 по август 2015 года демонтировали и вывезли в Сыктывкар более 7 тыс. железобетонных плит, составляющих дорожное полотно и входивших в имущественный комплекс колонии-поселения №32. Этим они причинили материальный ущерб на общую сумму свыше 12 млн рублей.

Протопопов был назначен на должность начальника главного управления ФСИН Коми в мае 2010 года. В феврале 2016 года он снят с должности.