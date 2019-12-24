ФБК написал заявление о пропаже своего сотрудника, у которого провели обыск

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) написали заявление о пропаже своего сотрудника Руслана Шаведдинова, накануне, 23 декабря, вечером у него дома прошел обыск, после чего он перестал выходить на связь.

"Руслан Шаведдинов по-прежнему не найден. Подаём заявления о пропаже человека. Ищем, в том числе в рамках специфических версий и мест - нигде нет", - написал юрист ФБК Вячеслав Гимади в твиттере.

Основатель ФБК Алексей Навальный сообщил, что Шаведдинова "посадили на самолет, увезли куда-то в Архангельск и там возят под конвоем с огромным количеством полиции".

Обыск начался у Шаведдинова в районе 6 часов вечера накануне, ему болгаркой выпилили дверь, рассказали в ФБК. "Он не успел никому написать и пока связи с ним нет", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Изначально Гимади сообщил, что Шаведдинова везут в ОВД, однако там его не оказалось - якобы активиста отправили на допрос в Следственный комитет, но и там доставку Шаведдинова отрицали. "Интерфаксу" в полиции сообщили, что не располагают сведениями об обысках и задержании, от СКР получить комментарий также не удалось.

Ночью Кира Ярмыш сообщила, что Шаведдинов был на городском сборном пункте Москвы, откуда его увезли в 20:00. "Куда, мы по-прежнему не знаем. Связи с ним все еще нет", - добавила пресс-секретарь.

В ФБК также отмечают, что у Шаведдинова есть основания для отсрочки от армии, в настоящий момент он оспаривает действия военкомата, который хочет призвать его на срочную службу, в суде, сообщил в своем твиттере Навальный.