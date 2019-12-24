Поиск

ФБК написал заявление о пропаже своего сотрудника, у которого провели обыск

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) написали заявление о пропаже своего сотрудника Руслана Шаведдинова, накануне, 23 декабря, вечером у него дома прошел обыск, после чего он перестал выходить на связь.

"Руслан Шаведдинов по-прежнему не найден. Подаём заявления о пропаже человека. Ищем, в том числе в рамках специфических версий и мест - нигде нет", - написал юрист ФБК Вячеслав Гимади в твиттере.

Основатель ФБК Алексей Навальный сообщил, что Шаведдинова "посадили на самолет, увезли куда-то в Архангельск и там возят под конвоем с огромным количеством полиции".

Обыск начался у Шаведдинова в районе 6 часов вечера накануне, ему болгаркой выпилили дверь, рассказали в ФБК. "Он не успел никому написать и пока связи с ним нет", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Изначально Гимади сообщил, что Шаведдинова везут в ОВД, однако там его не оказалось - якобы активиста отправили на допрос в Следственный комитет, но и там доставку Шаведдинова отрицали. "Интерфаксу" в полиции сообщили, что не располагают сведениями об обысках и задержании, от СКР получить комментарий также не удалось.

Ночью Кира Ярмыш сообщила, что Шаведдинов был на городском сборном пункте Москвы, откуда его увезли в 20:00. "Куда, мы по-прежнему не знаем. Связи с ним все еще нет", - добавила пресс-секретарь.

В ФБК также отмечают, что у Шаведдинова есть основания для отсрочки от армии, в настоящий момент он оспаривает действия военкомата, который хочет призвать его на срочную службу, в суде, сообщил в своем твиттере Навальный.

ФБК Руслан Шаведдинов Вячеслав Гимади Кира Ярмыш

Новости

Организаторов полицейских учений с участием школьников уволили из МВД

Организаторов полицейских учений с участием школьников уволили из МВД

BrandMonitor оценил контрафактный оборот "островков" в ТЦ в 25 млрд руб. в год

После обысков в ФТС был задержан глава управления таможенного дознания

После обысков в ФТС был задержан глава управления таможенного дознания

Заксобрание Свердловской области отказалось возвращать выборы мэра Екатеринбурга

Разбившийся Су-57 был первым серийным образцом

Источники рассказали о нескольких версиях крушения истребителя под Хабаровском

Источники рассказали о нескольких версиях крушения истребителя под Хабаровском

"Роскосмос" сообщил о столкновении спутника "Метеор-М" с микрометеоритом

Летчик разбившегося Су-57 выжил

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

В Хабаровском крае разбился истребитель

В Хабаровском крае разбился истребитель
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');