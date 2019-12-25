Юристы ФБК подадут в МВД восемь заявлений из-за отправки своего сотрудника в армию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Адвокаты менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, накануне доставленного на Новую Землю для прохождения службы в армии, подготовили несколько заявлений в правоохранительные органы, сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.

"Статус военнослужащего Руслан не приобрел, поскольку не было призыва в установленном порядке, а было похищение", - написал Навальный в своем блоге.

По его словам, адвокаты подают заявления о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о незаконном запрете использовать средства связи, о незаконных действиях московского военкомата, призвавшего Шаведдинова на военную службу, о превышении полномочий, о признании обыска незаконным, о приостановлении исполнения решения, а также иск к мобильному оператору Yota. Юристы ФБК полагают, что оператор приостановил действие услуг связи Шаведдинову во время обыска.

23 декабря у Шаведдинова дома прошел обыск, после чего он перестал выходить на связь. Обыск начался у Шаведдинова в районе 6 часов вечера. "Он не успел никому написать, и пока связи с ним нет", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

В ФБК также утверждали, что у Шаведдинова есть основания для отсрочки от армии, в настоящий момент он оспаривает действия военкомата в суде. Согласно действующему закону, на время рассмотрения жалобы на решение призывной комиссии в судах призывника не могут отправить в армию.

Иск в суд сотрудник ФБК подал в конце октября, а в ноябре он был отклонен. 17 декабря Шаведдинов подал апелляцию на это решение. Как стало известно во вторник, Мосгорсуд 23 декабря отклонил апелляцию. Согласно решению суда первой инстанции, с которым ознакомился "Интерфакс", по мнению Шаведдинова, решение призывной комиссии о его призыве нарушает его права "на освобождение от призыва на военную службу и на зачисление в запас".

В частности, говорится в решении по иску Шаведдинова, истец указывал, что "у врачей, осуществляющих освидетельствование, и у призывной комиссии, сведения о здоровье истца отсутствовали, поскольку какие-либо диагностические мероприятия (сдача анализов, флюорография, ЭКГ и т.д.) в отношении истца в течение 30 дней до медицинского освидетельствования не проводились".

Навальный сообщил, что Шаведдинова отправили на службу в армию на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане.

"Дальше-то что? Ставить его в караул под караулом из еще пяти солдат? Выдавать ему автомат под конвоем еще десяти автоматчиков? Чувак слоняется по секретной военной части даже без присяги. Никто ее там не принимает, все на Новую Землю попадают только после присяги и учебки", - написал в своем блоге Навальный.

Ярмыш в твиттере также отметила, что адвокаты не могут попасть к Шаведдинову, так как Новая Земля является закрытой территорией.

Заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев заявил, что, поскольку Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, "действие решения призывной комиссии было возобновлено".