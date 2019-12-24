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Мария Бутина вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека

Мария Бутина вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека
Бывшая заключенная американской тюрьмы Мария Бутина
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бывшая заключенная американской тюрьмы Мария Бутина стала членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Сегодня состоится экспертный совет при уполномоченном, я ее представлю как члена экспертного совета. Мы думаем, она будет очень полезна для защиты прав соотечественников, попавших в трудное положение за рубежом", - сказала Москалькова журналистам во вторник.

Ранее Москалькова сообщала, что Бутина приняла ее предложение участвовать в рабочей группе при уполномоченном, которая будет заниматься помощью соотечественникам за рубежом.

Бутина - бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" - была арестована 15 июля 2018 года в США по обвинению в работе в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора, а также в использовании личных связей с влиятельным американцем.

Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой. Она рассказала на заседании суда, что действовала под руководством российского официального лица и должна была установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

26 апреля 2019 года американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения, при этом ей были зачтены девять месяцев, проведенные в заключении в ожидании вердикта суда. Осенью Бутина была депортирована из США после отбытия тюремного срока. В течение 10 лет она не сможет обращаться за разрешением на въезд в США.

Мария Бутин

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