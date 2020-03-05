Мария Бутина выступила на учредительном съезде партии разработчика World of Tanks

Бутина и Стрелков заявлений о вступлении в партию не подавали

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Москве прошел учредительный съезд Партии прямой демократии, ее генеральным секретарем избран директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров. Об этом рассказал пресс-секретарь партии Тимофей Шевяков. На съезде выступила Мария Бутина.

Съезд принял решение о создании партии и утвердил ее руководство. Макаров на съезде заявил, что теперь партия будет готовиться к региональным выборам, проводить юридическую регистрацию, проводить внутрипартийное голосование и устроит "внутри себя систему прямой демократии".

Ранее "Коммерсантъ" писал, что в эту партию вступят Мария Бутина, которую в США осудили за работу иностранным агентом без регистрации, и бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин). По сведениям издания, Бутину планируют выдвинуть в Госдуму от Алтайского края.

Шевяков сказал, что Стрелкова на съезде не было и ни он, ни Бутина заявлений о вступлении в партию не подавали. По его словам, решений о том, кто и где будет выдвигаться, еще не принято.

"Для того, чтобы такие решения принять, нужно принять участие в Едином дне голосования 2020. По результатам ЕГД будет приниматься решение. Кроме того, ведем переговоры по кандидатуре на довыборы в ГД по 194 округу Ярославля", - рассказал Шевяков.

Макаров сообщил, что партия выдвинет кандидатов на выборах в законодательные собрания Новосибирской и Воронежской областях.

Бутина выступила на съезде с докладом о кибербезопасности.

"На сегодняшний день я не вступаю в партию. Потому что политическое поле достаточно динамично. Я рассматриваю различные проекты, но Партия прямой демократии подает мне большие надежды", - пояснила она. Она подчеркнула, что данный политический проект единственный, который поднимает тему о кибербезопасности.

О планах Макарова создать новую партию стало известно в январе.