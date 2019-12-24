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Медведева заверили в полном решении проблемы обманутых дольщиков к 2023 году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Проблема обманутых дольщиков в России будет полностью решена к 2023 году, заявил гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Олег Говорун.

"С учетом набранных темпов и компетенций, которые мы получили, при взаимодействии с руководителями субъектов всю накопленную проблему мы сможем решить в течение ближайших трех лет", - сказал Говорун на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Он сообщил, что сейчас в Фонде на эти цели имеется 65 млрд рублей. "Эти средства состоят из денег, которые предоставил бюджет РФ, субъекты Федерации и сам компенсационный Фонд", - пояснил гендиректор Фонда.

По оценке Говоруна, "этих денег будет достаточно для того, чтобы в наступающем году восстановить права еще порядка 40 тысяч обманутых дольщиков".

В сентябре в мэрии Москвы заявляли, что планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков в столице в 2022 году.

Олег Говорун Дмитрий Медведев

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