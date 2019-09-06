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В Москве заявили о планах полностью решить проблемы обманутых дольщиков в 2022 году

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что полностью решить проблемы обманутых дольщиков столичные власти планируют в 2022 году.

Хуснуллин также рассказал, что в сентябре 2019 года в Москве будут сданы еще два дома в составе проблемного столичного ЖК "Царицыно". Об этом он заявил вице-премьеру РФ Виталию Мутко в ходе общения с дольщиками проблемного объекта "СУ-155".

Ранее Хуснуллин обещал, что проблемы обманутых дольщиков в Москве будут решены к 2023 году.

"В прошлом году более 1,2 тыс. семей из двух проблемных жилых комплексов столицы получили ключи от квартир. Проблемы зарегистрированных на сегодня в столице обманутых дольщиков будут решены к 2023 году", - говорил он в июне 2019 года.

Глава стройкомплекса отмечал, что за последние годы в столице решены проблемы около 11 тысяч обманутых дольщиков.

Марат Хуснуллин Виталий Мутко Москва

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