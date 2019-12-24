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Песков не стал комментировать сообщения о конфликте в СПЧ после встречи с Путиным

Песков не стал комментировать сообщения о конфликте в СПЧ после встречи с Путиным
Руководитель отдела "Регионы" телеканала RT Екатерина Винокурова
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от оценок сообщений об инциденте между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета по правам человека при президенте РФ Валерием Фадеевым после заседания СПЧ с участием президента РФ Владимира Путина.

"Мы также видели сообщения СМИ. Я не могу никак комментировать, я не пресс-секретарь Совета или руководителя этого Совета", - сказал Песков журналистам во вторник.

Песков также не стал комментировать слова журналистки о том, что руководитель Совета повысил на нее голос: "А кто на кого накричал, здесь мы не можем комментировать. Почему накричал. Если, как указывается в СМИ, кто-то у кого-то украл полчаса, то я могу сказать, что президент, собственно, пришел на встречу с Советом по правам человека для того, чтобы потратить время, и президент считает это необходимым для содержательного, подробного общения с членами Совета".

Песков напомнил, что президент терпеливо и долго отвечал на все вопросы.

На заседании СПЧ 10 декабря Винокурова задала Путину несколько вопросов, в частности, о помощи пострадавшим при теракте в Беслане и о деле журналиста Ивана Голунова. Позднее Винокурова рассказала в интервью телеканалу "Дождь", что после заседания у нее возник конфликт с Фадеевым. По словам журналистки, глава СПЧ накричал на нее и заявил, что своими вопросами она "похитила полчаса времени президента".

Дмитрий Песков СПЧ Екатерина Винокурова

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