Екатерину Винокурову не будут исключать из СПЧ после инцидента

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Члена Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Екатерину Винокурову не собираются выводить из состава совета, заявил его глава Валерий Фадеев "Интерфаксу" во вторник.

Ранее Винокурова написала в твиттере, что на заседании президиума СПЧ Фадеев на нее накричал за ее вопрос на встрече с президентом РФ о помощи жертвам теракта в Беслане, и она опасается, что ее выгонят из СПЧ.

"Выгонять ее не собираются. Честно говоря, на мой взгляд, это совершенно бессмысленная история. Ей было сделано замечание на президиуме после встречи с президентом РФ после того, как она в пятый раз перебила выступающего", - сказал Фадеев.

По его словам, Винокуровой было предложено записаться для выступления - тогда слово бы ей предоставили в порядке очереди.

"Мы сейчас готовим поручения по Беслану на утверждение президенту, все согласны, что это очень важная тема", - сказал Фадеев.

Член СПЧ Борис Кравченко заявил "Интерфаксу", что был свидетелем ситуации с Винокуровой на заседании президиума совета. "Никто на нее не орал - Фадеев ее жестко осадил, когда она в пятый раз взяла слово без очереди", - сказал Кравченко.

Член СПЧ Анита Соболева также подтвердила слова Кравченко. По ее словам, Винокурова пришла с опозданием, "стала шуметь, стала перебивать ход заседания, требуя немедленно дать слово". Как сообщила Соболева, глава СЧП Фадеев сказал, что "слово дается по очереди, он ее запишет", на что Винокурова отреагировала "очень эмоционально".

Встреча членов СПЧ с президентом прошла 10 декабря, президиум по итогам встречи - 19 декабря.