Путин заявил о 82% новейшего оружия в составе ядерной триады России

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Доля новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году достигла 82%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, что в Ракетные войска стратегического назначения начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард". "Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону", - сказал Путин на годовой коллегии Минобороны РФ во вторник.

Он подчеркнул, что уровень оснащения Вооруженных сил РФ новейшим вооружением к концу 2020 года должен повыситься до 70% и далее поддерживаться в этих рамках.

"Сейчас по отдельным видам и родам ВС такой уровень уже достигнут, но, например, по Сухопутным войскам предстоит продолжить интенсивную работу", - сказал Путин.

"Наша задача не в том, чтобы перевооружить разово армию и флот и забыть об этом на десятилетия, они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий", - отметил Путин.

По словам президента, ему не нравится фраза "российская техника не уступает лучшим мировым образцам". "Она должна быть лучше мировых, если мы хотим побеждать, это не игра в шахматы, где нас может устроить ничья иногда, это военная организация государства. Мы можем этого добиваться и добиваемся. И так нужно по всем компонентам работать", - заявил глава государства.

В свою очередь глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил в ходе заседания, что в этом году Минобороны РФ получило более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. Таким образом, доля современных образцов была доведена до 68,2%, в РВСН - превысил 76%.

Он подчеркнул, что в 2019 году все задания гособоронзаказа выполнены, достигнут самый высокий показатель исполнения поставок военной техники за последние четыре года.

"Виды и рода войск Вооружённых сил в этом году получили 624 единицы танков и других боевых бронированных машин, 143 современных самолёта и вертолёта, 13 космических аппаратов, одну подводную лодку, восемь надводных кораблей, 17 катеров и судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион", более 10 тыс единиц современной техники связи", - заявил Шойгу.

По его словам, в 2019 году было заложено пять кораблей, а в следующем будет ещё восемь. "Решаются вопросы сокращения сроков их строительства и оснащения высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон", - подчеркнул министр обороны.

Новость дополняется