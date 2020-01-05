Стратегических ракетчиков в 2024 году на 100% оснастят новыми ракетами

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Доля современных ракет российского производства в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет доведена до 100 процентов в 2024 году, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс", "то есть РВСН перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства".

Военные заявляют, что "существующие в настоящее время темпы производства ракетных комплексов стратегического назначения полностью удовлетворяют потребности РВСН".

В Минобороны отметили, что Ракетные войска стратегического назначения занимают в ядерной триаде ключевое место. Сегодня в РВСН сосредоточено порядка двух третей от общего числа носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале стратегических ядерных сил, сказали в ведомстве.

Как сообщили военные, в 2019 году доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН была доведена до 76%.