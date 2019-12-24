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Первый ракетный комплекс "Авангард" заступит на дежурство на этой неделе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Первый ракетный комплекс "Авангард"с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками заступит на боевое дежурство на этой неделе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии Минобороны РФ во вторник.

Он также заявил, что завершилось развертывание боевых лазеров "Пересвет", с 1 декабря они несут боевое дежурство в пяти ракетных дивизиях РВСН. Лазеры прикрывают передвижения стратегических ракетных комплексов.

18 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе сообщил, что первый полк с комплексами "Авангард" заступит на боевое дежурство в ближайшее время.

"Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о начале серийного производства "Авангардов". "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

По данным Минобороны РФ, с 24 по 26 ноября комплекс "Авангард" впервые продемонстрировали американской инспекционной группе. "Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ", - заявляли в военном ведомстве.

В Военной академии РВСН ранее сообщали, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Минобороны РФ Сергей Шойгу Авангард

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