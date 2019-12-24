Путин заявил, что работа над "супероружием" идет по плану

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Работы по межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", гиперзвуковой ракете "Циркон", подводному аппарату "Посейдон" и крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник" идут по плану, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ напомнил во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России, что в войсках на вооружении уже стоят гиперзвуковые комплексы авиационного базирования "Кинжал", лазерные боевые комплексы "Пересвет", начато оснащение первого полка РВСН новейшим гиперзвуковым комплексом межконтинентальной дальности "Авангард".

Путин подчеркнул, что в новой и новейшей истории России уникальная ситуация, поскольку ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия.

"Ни Советский Союз, ни Россия - мы никогда не стремились создавать угрозы для других стран. И мы всегда догоняли: атомную бомбу создали США и Советский Союз только догонял, средств доставки носителей ядерного оружия у нас тоже не было, не было стратегической авиации - Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял", - сказал президент РФ.

В этой связи Путин отметил, что сейчас у России уникальная ситуация. "Догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", - отметил Путин.

В ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ Путину доложили, что испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" планируется завершить в 2021 году.

Путину рассказали, что продолжаются работы по созданию ракетного комплекса "Сармат" с межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса с улучшенными характеристиками. Возможность суборбитального полета "Сармата" на дальность 35 тысяч километров "позволит перекрыть весь диапазон дальности применения ракетных комплексов в пределах земного шара", сообщили в центре.

Также Путину рассказали, что "Сарматом" в период с 2020 по 2027 год планируется перевооружить 20 ракетных полков.

Представители воздушно-космических сил России рассказали президенту, что истребители пятого поколения Су-57 могут стать носителями перспективных комплексов "Кинжал" после 2030 года.