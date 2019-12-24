Мединский отверг причастность к возвращению на экраны сериала "Эпидемия"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский отверг предположение о том, что благодаря его непосредственному участию все серии апокалиптического триллера Павла Костомарова "Эпидемия" вновь стали доступными для зрителей.

"Да ерунда это, ерунда",- сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли он принимал личное участие в том, чтобы вернуть сериал зрителям.

"Цензуры у нас в стране нет и быть не может. Были какие-то там задержки с "Эпидемией", я думаю, что они носили технический характер, и руководство холдинга вовремя обратило на это внимание, что-то там подкрутило в настройках технических - знаете, иногда зависают - платформы. Ну, ничего, немного ручной работы, и всё работает ещё быстрее. Это лишний раз доказывает их профессионализм и эффективность",- отметил министр.

По его словам, "Эпидемия" является интересным сериалом, а "Газпром-медиа" "выпускает в последнее время много качественной кинопродукции".

"Я уже и "Аванпост" хвалил как-то, и сериал "Эпидемия", и "Домашний арест", и "Обычная женщина", по-моему "Звоните ДиКаприо" их же продукт. И все это образцы сериалов, я подчеркну, существенно выше среднемирового уровня, а во многом и, на мой взгляд, абсолютно уровня лучших сериалов соответствующего жанра",- заключил глава Минкультуры.

Ранее издание "Медуза" со ссылкой на источники в Минкультуры сообщило, что Мединский принимал непосредственное участие в возвращении "Эпидемии" на платформу премьер.

В ночь на 14 декабря Premier удалил пятую серию телесериала, появившуюся на платформе 12 декабря, в которой присутствовали сцены протестов и расстрела мирных жителей. После этого некоторые критики и СМИ предположили, что удаление серии связано с ее содержанием. Тогда в пресс-службе Premier заявили, что решили развести сериал с другой своей премьерой - "Полицейским с Рублевки", вышедшим одновременно. Сообщалось, что в связи с этим было решено отложить продолжение "Эпидемии" на январь, перенеся туда же и пятую серию, которая логически относится ко второй части истории.

18 декабря в пресс-службе Premier сообщили, что платформа Premier (ранее ТНТ-Premier) по просьбе зрителей до Нового года покажет все восемь эпизодов сериала, которые появились уже 20 декабря. Между тем "Медуза" обращает внимание, что в пятом эпизоде теперь голосом диктора объясняется, что расстреливают мирных жителей не силовые структуры, а незаконные вооруженные формирования, выдающие себя за них.

Мировая премьера сериала "Эпидемия" состоялась в Каннах в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries. "Эпидемия" стала первым российским сериалом, попавшим в конкурс этого престижного смотра. Киноверсия "Эпидемии" была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля.