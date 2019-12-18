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Платформа Premier 20 декабря продолжит показ сериала "Эпидемия"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Платформа Premier (ранее ТНТ-Premier) по просьбе зрителей до Нового года покажет все восемь эпизодов сериала "Эпидемия" Павла Костомарова.

Как сообщили в пресс-службе Premier, новые серии апокалиптического триллера появятся на платформе уже в пятницу, 20 декабря.

"Мы получили огромное количество обращений от подписчиков платформы с просьбой продолжить показ сериала. Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года. Изначально мы планировали показать финал "Эпидемии" уже после праздников, когда завершатся все новогодние проекты", - пояснили в пресс-службе Premier.

В ночь на 14 декабря Premier удалил пятую серию телесериала, появившуюся на платформе 12 декабря, в которой присутствовали сцены протестов и расстрела мирных жителей. После этого некоторые критики и СМИ предположили, что удаление серии связано с ее содержанием. Тогда в пресс-службе Premier заявили, что решили развести сериал с другой своей премьерой - "Полицейским с Рублевки", вышедшим одновременно, в связи с чем отложить продолжение "Эпидемии" на январь, перенеся туда же и пятую серию, которая логически относится ко второй части истории.

Ранее телеканал ТНТ после показа в эфире 11 декабря первых трех серий сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский, удалив из них шутку про президента РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не смотрел сериал и вряд ли найдет на это время. Отвечая на вопрос о показе сериала на телеканале ТНТ, он отметил, что "это частный канал... для того, чтобы показывать какой-нибудь сериал, никакого разрешения у Кремля не нужно. Тут главное приобрести этот сериал, соблюдать все авторские права".

В свою очередь ТНТ сообщил, что анонсирование и показ в эфире первых трех серий украинского сериала "Слуга народа" было "продуманным маркетинговым ходом", чтобы "усилить узнаваемость платформы среди аудитории, которая привыкла к телесмотрению", а весь сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря.

В сериале "Эпидемия" по бестселлеру Яны Вагнер "Вонгозеро" снялись Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов и др. Сериал рассказывает об эпидемии неизвестного вируса в Москве наших дней.

Мировая премьера сериала "Эпидемия" состоялась в Канне в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries. "Эпидемия" стала первым российским сериалом, попавшим в конкурс этого престижного смотра. Киноверсия "Эпидемии" была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Кроме того, сериал был показан вне конкурса на международном фестивале "Край света" на Сахалине и отмечен специальным дипломом "За высочайшее достижение в жанровом кинематографе" на первом фестивале экранизаций "Читка" в Москве.

Эпидемия ТНТ

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