Первый поезд проехал по Крымскому мосту с "материка"

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Первый поезд дальнего следования в Крым глубокой ночью 25 декабря пересек Керченский пролив по мосту длиной 19 км, который соединяет материковую часть РФ с Крымским полуостровом, передал корреспондент "Интерфакса".

Поезд "Таврия" сообщением "Санкт-Петербург - Севастополь" отправился от станции "Тамань-Пассажирская" - последней перед мостом со стороны Краснодарского края - после двух часов ночи.

Вскоре состав въехал на железнодорожную часть транспортного перехода. Пассажиры увидели две арки (железнодорожную и автомобильную) Крымского моста, ярко подсвеченные в цвета российского триколора.

Поезд оказался на крымском берегу примерно через 24 минуты.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, дал старт регулярным пассажирским железнодорожным перевозкам с материковой части РФ в Крым (в обход Украины).

Поезд из Петербурга в Севастополь отправился в путь с Московского вокзала Северной столицы в понедельник, в 14:00. Состав должен преодолеть расстояние в 2 471 километр за 43,5 часа. Ориентировочное время прибытия в Севастополь - 09:25 мск 25 декабря.

У питерской "Таврии" от "головы" до "хвоста" 17 вагонов - столько же, сколько городов на Крымском полуострове.

Первый поезд из Москвы в Симферополь отправился с Казанского вокзала российской столицы вечером 24 декабря. В составе - 16 двухэтажных вагонов. Поезду предстоит проехать 2 009 км, время в пути - 33 часа.

Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым - транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), акционеры которой не раскрываются.

ГСЭ в 2020 году намерен расширить географию поездок на полуостров.

Раньше поезда в Крым ходили из РФ через Украину. Она прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом в конце 2014 года. Украина считает регион своей, но временно оккупированной территорией, и не признает результаты регионального референдума, по итогам которого Крым вошел в состав России.

Россия, как известно, считает, что "вопрос Крыма" закрыт навсегда, полуостров принадлежит ей.

Открытие ж/д сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил в понедельник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Крымский мост является самым длинным в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Кубань).

Стоимость строительства объекта (генподрядчик компания Стройгазмонтаж") составляет порядка 228 млрд рублей.

Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года.

Грузовые поезда запустят летом 2020 года.