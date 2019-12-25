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Что случилось этой ночью: среда, 25 декабря

Первый поезд в Крым с материка, мнение Мантурова об уходе Apple из России, поздравление от американского грабителя

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Первый поезд проехал по Крымскому мосту с "материка". Поезд "Таврия" сообщением "Санкт-Петербург - Севастополь" отправился от станции "Тамань-Пассажирская" - последней перед мостом со стороны Краснодарского края - после двух часов ночи и через 24 минуты оказался на крымском берегу.

- Мантуров назвал уход Apple с рынка из-за закона о предустановке ПО маловероятным. По его мнению, для американской компании российский рынок представляет большой интерес.

- Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю "снюсом" в РФ. Для этого он предписывает территориальным органам службы "принять максимально жесткие меры".

- Участника видеоролика на Новом Арбате привлекли к административной ответственности. 23-летний мужчина добровольно явился в отделение полиции, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения" (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).

- В США грабитель банка поздравил жителей города в штате Колорадо. Мужчина с белой бородой, выйдя из банка Academy Bank, который только что ограбил, доставал из пакета купюры и бросал их в воздух с криками "С Рождеством!".

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