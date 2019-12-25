Мантуров назвал уход Apple с рынка из-за закона о предустановке ПО маловероятен

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Уход с рынка РФ американской компании Apple после принятия закона о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения (ПО) маловероятен, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Я не думаю, что коллег это (предустановка российского ПО - ИФ) будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен", - сказал Мантуров в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

При этом, по его словам, сейчас на российском рынке гаджетов в сегменте продаж смартфонов доминируют другие производители, а не Apple.

"Не каждый станет покупать Apple", - отметил глава Минпромторга.