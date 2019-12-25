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В Алтайском крае решили запретить продажу "снюсов" детям

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Зампредседателя правительства Алтайского края Ирина Долгова поручила разработать законопроект, запрещающий продавать жевательный табак детям, сообщает пресс-центр правительства региона.

"В Госдуме находится законопроект о запрете продажи любых сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин или его производные. Но ждать его принятия мы можем еще очень долго. Тем временем наши дети подвергают себя огромной опасности", - цитирует пресс-центр Долгову.

Так, в ноябре в Заринске был зафиксирован случай серьезного отравления школьника никотиновой смесью.

"Мы должны предупредить повторение подобного. Давайте проработаем сегодня возможность установления запрета на территории Алтайского края продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. В ряде субъектов такие законы уже приняты", - подчеркнула Долгова.

Данный вопрос инициирован лично главой региона Виктором Томенко для того, чтобы оперативно разработать и принять меры против продажи "снюсов".

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.

Ранее во вторник премьер Дмитрий Медведев заявил, что поручил правоохранительным органам принять меры против незаконного распространения никотиносодержащих смесей. В частности, Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации такой продукции в торговых точках.

Премьер отметил, что такие смеси продаются под видом конфет и их легко могут приобрести несовершеннолетние. Эта проблема была поднята 3 декабря на его встрече с гражданами.

Алтайский край

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