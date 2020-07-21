Госдума увеличила в восемь раз штрафы за продажу табака несовершеннолетним

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях, согласно которому в несколько раз увеличиваются штрафы за продажу насвая, сосательного табака (снюса), а также табачных изделий несовершеннолетним.

Таким образом максимальный размер штрафов для граждан за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий будет увеличен в восемь раз - с 5 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

Для должностных лиц максимальный размер штрафа предложено увеличить с 50 тысяч до 70 тысяч рублей, для юридических лиц - со 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Поправки предусматривают наказание граждан за продажу снюса и насвая детям штрафами от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. До сих пор штраф составлял 2-4 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит 30-50 тысяч рублей (сейчас - 7-12 тысяч рублей). Действия юридических лиц будут штрафоваться на 100-150 тысяч рублей (40-60 тыс.)