Суд посмертно реабилитировал православную диссидентку Щипкову

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор 1980 года по уголовному делу в отношении православной диссидентки советского периода Татьяны Щипковой и признал за ней права на реабилитацию. О реабилитации и прекращении дела просила Генпрокуратура.

Татьяна Щипкова умерла 11 июля 2009 года.

В 60-х и 70-х годах она преподавала на факультете иностранных языков Смоленского педагогического института, была кандидатом филологических наук. В 1978 году ее уволили и лишили ученой степени после того, как у нее дома при обыске был найден самиздатовский православный журнал "Община" и другая религиозная литература.

В январе 1980 года суд приговорил ее к трем годам колонии за хулиганство. Отбывать срок ее отправили в Приморье.

В РПЦ ранее назвали настоящей причиной преследования Щипковой ее веру и то, что она рассказывала студентам на занятиях по латыни о христианстве и читала отрывки из евангелия.

Тюремный опыт Щипкова описала в мемуарах, которые были опубликованы в 2011 году.

"Щипкова осталась единственной православной исповедницей веры, которая не была реабилитирована после советской власти. Она не отказалась от веры, от религиозных убеждений для того, чтобы избежать репрессий, сохранить социальный статус, карьеру и домашнее благополучие", - отмечал синодальный отдел РПЦ.