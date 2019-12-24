Суд рассмотрит вопрос отмены приговора 1980 года по делу православной диссидентки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции по представлению Генпрокуратуры РФ рассмотрит в среду, 25 декабря, вопрос об отмене приговора 1980 года по уголовному делу в отношении православной диссидентки советского периода Татьяны Щипковой и о признании за ней права на реабилитацию, сообщает синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Татьяна Щипкова, кандидат филологических наук, преподаватель Смоленского пединститута, филолог была уволена из вуза, а затем 8 января 1980 года Ленинским районным судом города Москвы осуждена к трем годам лишения свободы по уголовной статье "хулиганство" (ч.2 ст.206 УК РСФСР).

"При этом к Т.Н.Щипковой была применена вторая, сама тяжелая часть этой статьи - "злостное хулиганство", что позволило увеличить срок заключения до трех лет", - говорится в сообщении.

Срок Щипкова, которой через месяц после суда исполнилось 50 лет, отбывала с 1980 по 1983 годы в исправительно-трудовой колонии общего режима (ИТК 267/10) под Уссурийском в Приморском крае.

В РПЦ отмечают, что настоящей причиной репрессий в отношении Щипковой была ее вера и религиозные убеждения. Щипкова рассказывала своим студентам на уроках латыни об античной культуре и христианстве. "Ее рассказы отличались от официальных идеологических шаблонов, она приносила на занятия Евангелие и читала отрывки из него. Без этих знаний, по ее мнению, невозможно было иметь представление о русской и западноевропейской культуре, которые пронизаны христианскими мотивами. Эти занятия привели многих ее учеников к вере", - отмечается в сообщении.

Свой тюремный опыт Щипкова описала в своих мемуарах "Женский портрет в тюремном интерьере", которые были опубликованы в 2011 году, где она рассказывает, как была осуждена, с чем столкнулась в тюрьме, и о том, как продолжила проповедовать идеи христианства в колонии.

"Она дала совершенно новое осмысление репрессий советского периода, которые ей пришлось пережить. В отличие от общепринятого в постсоветский период отношения ненависти и презрения к советскому периоду и тем более к репрессиям, Т.Н.Щипкова дает глубокое христианское отношение к людям, которые ее репрессировали. Она никого не осуждала. Вынесенную из лагеря любовь к этим людям - надсмотрщикам и надзирателям, а также к простым уголовным зэчкам, она считала главным своим тюремным опытом", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в синодальном Отделе, Щипова осталась единственной православной верующей, которую не реабилитировали после краха СССР. "Она не отказалась от своей веры, от своих религиозных убеждений для того, чтобы избежать репрессий, сохранить социальный статус, карьеру и домашнее благополучие", - говорится в сообщении.

Татьяна Николаевна Щипкова скончалась в Москве 11 июля 2009 года.