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Новое уголовное дело о получении взятки возбуждено против экс-мэра Туапсе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывшему мэру Туапсе Владимиру Звереву, обвиняемому в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, предъявлено еще одно обвинение в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в среду.

Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении главы Туапсе. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), говорится в сообщении.

По версии следствия, летом 2019 года чиновник получил от местного предпринимателя взятку в 1,6 млн рублей за предоставление земельного участка в аренду и оказание дальнейшего покровительства.

Ранее сообщалось о возбуждении против главы Туапсе Зверева уголовного дела по двум составам должностных преступлений - превышение должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) и служебный подлог (часть 1 и 2 статьи 292 УК РФ).

По предварительным данным, в мае 2019 года Зверев своим постановлением выделил в аренду на 49 лет земельный участок в Туапсе местному бизнесмену, существенно занизив, как полагает следствие, сумму платежей. С учетом срока аренды ущерб бюджету муниципального образования оценивается в сумму свыше 23 млн рублей.

В дальнейшем, возможно, опасаясь негативных правовых последствий, мэр поручил подчиненным подготовить и зарегистрировать задним числом постановление, отменяющее ранее принятое решение о выделении земли.

Зверев был избран главой Туапсе в феврале 2018 года депутатами местного совета. Ранее, с 2008 по 2009 годы он уже возглавлял город. В карьере чиновника есть периоды работы заместителем генерального директора Всероссийского детского центра "Орленок" (2001-2007 годы), а также заместителем директора и директором ФГУ "Дирекция по строительству и реконструкции объектов государственных органов РФ Управления делами Президента РФ" (с 2009 по 2015 годы).

Туапсе СКР Владимир Зверев

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