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Мэра Туапсе заподозрили в превышении полномочий и подлоге

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении главы Туапсе Владимира Зверева, которого подозревают по двум составам должностных преступлений, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Зверев подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ). Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал источник.

По предварительным данным, в мае 2019 года Зверев своим постановлением выделил в аренду на 49 лет земельный участок в Туапсе местному бизнесмену, существенно занизив, как полагает следствие, сумму платежей. С учетом срока аренды, ущерб бюджету оценивается более чем в 23 млн рублей.

"В дальнейшем, возможно, опасаясь негативных правовых последствий, мэр поручил подчиненным подготовить и зарегистрировать задним числом постановление, отменяющее ранее принятое решение о выделении земли", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Зверев был избран главой Туапсе в феврале 2018 года депутатами городского совета. Он также возглавлял город с 2008 по 2009 год.

Туапсе Владимир Зверев

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