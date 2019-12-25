Суд продлил на полгода продажу имущества брата Елены Батуриной

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калмыкии продлил на шесть месяцев процедуру распродажи имущества бизнесмена Виктора Батурина (сооснователь группы "Интеко" вместе с сестрой Еленой Батуриной), следует из картотеки арбитражных дел.

Этот же суд в августе 2016 года признал Батурина банкротом из-за долга в 8 млн рублей предпринимателю Станиславу Йосильзону. Тогда же суд ввел процедуру реализации имущества Батурина, и с тех пор не раз ее продлевал.

24 декабря о продлении процедуры просил финансовый управляющий Эренцен Манжеев, который продолжает оспаривать одну из сделок Батурина по возвращению стоимости акций. Манжеев указывал, что необходимо сформировать конкурсную массу должника, проведения торгов и осуществления конечных расчетов с кредиторами. Суд согласился, что конкурсная масса до сих пор не сформирована, поэтому распродать имущество никак не получится, и продлил процедуру.

Отчет финуправляющего теперь назначен на 25 июня 2020 года.

24 декабря из материалов Единого федреестра сведений о банкротстве стало известно, что признаны не состоявшимися торги имуществом Батурина общей стоимостью 3,7 млн рублей. На торги семью лотами выставлялись четыре земельных участка в Курской, Калининградской и Пензенской областях, а также нежилое здание и два жилых дома.

На недвижимость поступила только одна заявка - Юрий Долгачев из Элисты хотел купить три участка и жилой дом площадью 157 квадратных метров в Пензенской области.

Батурин был одним из руководителей аэрокосмической отрасли России, занимал пост в правительстве Калмыкии, владел примерно половиной акций компании "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил его к семи годам общего режима по делу о мошенничестве с векселями "Интеко". В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил Батурина досрочно, заменив штрафом неотбытый срок.

В январе 2019 года арбитраж Калмыкии утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве Батурина и прекратил производство. Мировая была заключена с пятью кредиторами, суммарная задолженность по требованиям которых на 13 декабря 2018 года составляла 3,3 млрд рублей.

В частности, долг Батурина перед Sarrio Investmens Ltd (Кипр) составлял 3,248 млрд рублей, Станиславом Иосильзоном - 8,079 млн рублей, ООО "Портал-Строй" (Пенза) - 15,583 млн рублей, управлением ФНС по Калмыкии - 18,617 млн рублей, пензенским филиалом Россельхозбанка (РСХБ) - 10,283 млн рублей.

УФНС и Россельхозбанк обжаловали это решение, и в апреле 2019 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Краснодар) отменил его и направил дело на новое рассмотрение. Производство было возобновлено 23 апреля, на 24 декабря был назначен очередной отчет финансового управляющего.