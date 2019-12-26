Два грузовика провалились под лед в Якутии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Борт со спасателями вылетел в Жиганский район, где в среду под лед на переправе через реку Лена провалились два "КамАЗа" с людьми, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.

"В Жиганский район вылетел борт с пятью спасателями Службы спасения Якутии", - проинформировали в ведомстве.

На место выехали глава поселка Кыстатыам, инспекторы ГИМС и ГИБДД, врач Жиганской ЦРБ, следователь.

В понедельник пять "КамАЗов", выполняющие коммерческий рейс, выехали из Якутска. 25 декабря поступило сообщение о том, что в 87 км от Жиганска провалились под лед два автомобиля. Предположительно есть погибшие.