Поиск

Два грузовика провалились под лед в Якутии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Борт со спасателями вылетел в Жиганский район, где в среду под лед на переправе через реку Лена провалились два "КамАЗа" с людьми, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.

"В Жиганский район вылетел борт с пятью спасателями Службы спасения Якутии", - проинформировали в ведомстве.

На место выехали глава поселка Кыстатыам, инспекторы ГИМС и ГИБДД, врач Жиганской ЦРБ, следователь.

В понедельник пять "КамАЗов", выполняющие коммерческий рейс, выехали из Якутска. 25 декабря поступило сообщение о том, что в 87 км от Жиганска провалились под лед два автомобиля. Предположительно есть погибшие.

Якутия Лена МЧС

Новости

Путин уволил ряд руководителей СКР, МВД, ФСИН и МЧС

Путин уволил ряд руководителей СКР, МВД, ФСИН и МЧС

Что произошло за день: среда, 25 декабря

Шойгу объявил о полном восстановлении системы подготовки офицеров в России

Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций "Газпрома"

В Москве вынесли приговор трем хакерам за взлом электронных систем РЖД и S7

В Москве вынесли приговор трем хакерам за взлом электронных систем РЖД и S7

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

В план приватизации включили ВТБ, "Совкомфлот" и Кизлярский коньячный завод

В план приватизации включили ВТБ, "Совкомфлот" и Кизлярский коньячный завод

BMW отзовет в РФ более 19 тыс. машин из-за проблем с креплением детских кресел

Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты

Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');