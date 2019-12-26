Два пассажира провалившегося под лед в Якутии грузовика госпитализированы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Двое пассажиров одного из "КамАЗов", провалившихся под лед в Жиганском районе Якутии, госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального Минздрава.

Уточняется, что они госпитализированы в хирургическое отделение Жиганской центральной районной больницы. Состояние женщины там охарактеризовали как "относительно удовлетворительное", отметив, что жалоб у нее нет, самочувствие хорошее. Второй пассажир, мужчина, в состоянии средней степени тяжести. У него "незначительные боли в области стоп", отметили в пресс-службе.

В понедельник пять "КамАЗов", выполняющие коммерческий рейс, выехали из Якутска. 25 декабря поступило сообщение о том, что в 87 км от Жиганска два автомобиля провалились под лед на переправе через реку Лена.

Сегодня на место вылетел борт со спасателями и водолазами. Информация по погибшим уточняется.