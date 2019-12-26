Поиск

Два пассажира провалившегося под лед в Якутии грузовика госпитализированы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Двое пассажиров одного из "КамАЗов", провалившихся под лед в Жиганском районе Якутии, госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального Минздрава.

Уточняется, что они госпитализированы в хирургическое отделение Жиганской центральной районной больницы. Состояние женщины там охарактеризовали как "относительно удовлетворительное", отметив, что жалоб у нее нет, самочувствие хорошее. Второй пассажир, мужчина, в состоянии средней степени тяжести. У него "незначительные боли в области стоп", отметили в пресс-службе.

В понедельник пять "КамАЗов", выполняющие коммерческий рейс, выехали из Якутска. 25 декабря поступило сообщение о том, что в 87 км от Жиганска два автомобиля провалились под лед на переправе через реку Лена.

Сегодня на место вылетел борт со спасателями и водолазами. Информация по погибшим уточняется.

Якутия

Новости по теме

Новости

Путин уволил ряд руководителей СКР, МВД, ФСИН и МЧС

Путин уволил ряд руководителей СКР, МВД, ФСИН и МЧС

Что произошло за день: среда, 25 декабря

Шойгу объявил о полном восстановлении системы подготовки офицеров в России

Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций "Газпрома"

В Москве вынесли приговор трем хакерам за взлом электронных систем РЖД и S7

В Москве вынесли приговор трем хакерам за взлом электронных систем РЖД и S7

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

В план приватизации включили ВТБ, "Совкомфлот" и Кизлярский коньячный завод

В план приватизации включили ВТБ, "Совкомфлот" и Кизлярский коньячный завод

BMW отзовет в РФ более 19 тыс. машин из-за проблем с креплением детских кресел

Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты

Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');