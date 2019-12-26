Мединский подтвердил смену руководства "Роскино"

Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский подтвердил скорую смену гендиректора "Роскино" - организации, которая от имени государства продвигает российские фильмы на международных фестивалях. Он сказал это журналистам 26 декабря.

По его словам, совет директоров "Роскино" 23 декабря рекомендовал Росимуществу снять с должности гендиректора Екатерину Мцитуридзе, которая занимала этот пост с 2011 года. 24 декабря об этом же писали "Ведомости", ссылаясь на источники. По данным газеты, заменить Мцитуридзе предлагалось Евгенией Марковой, которая сейчас является директором по связям с индустрии "Экспоконтента" и в этом качестве занимается продвижением российского кино. Мединский не сказал, кто возглавит "Роскино".

Министр поблагодарил Мцитуридзе за то, что она сделала, чтобы российские фильмы "были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, стендах".

"Но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень", - объясил он решение ее сменить. Он добавил, что это "консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии", которые "просто хотят видеть эту компанию немного другой".

Министр отметил, что "Роскино" - совсем небольшая компания, которая продвигает российское кино за рубежом. Он выразил уверенность, что "подавляющее число наших телезрителей" узнали о ее существовании сейчас, из его слов.

По информации "Ведомостей", 23 декабря на совете "Роскино" Мцитуридзе отчиталась о результатах работы за 2019 год, и совет нашел эти результаты неудовлетворительными. Издание напомнило, что с Мцитуридзе уже несколько лет конфликтует часть российских продюсеров, которые уверены, что продвижением отечественных фильмов необходимо заниматься более эффективно. Мцитуридзе считает работу "Роскино" достаточно эффективной.

Назначение Марковой "Роскино" лоббировали крупнейшие российские продюсерские компании, в том числе Art Pictures, СТВ, "Централ партнершип" (ЦПШ, входит в "Газпром-медиа"), студия "Союзмультфильм", "Национальная медиа группа" (НМГ) и другие, писала Газета.

Маркова была основным кандидатом на управление частным оператором, создать который на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым предлагал режиссер, продюсер, основатель Art Pictures Федор Бондарчук. Этот оператор так и не создан, что некоторые из собеседников издания объясняют неготовностью чиновников финансировать частную компанию при наличии государственного "Роскино".

15 марта Бондарчук на заседании совета по развитию отечественной кинематографии под председательством Медведева предложил создать на базе Фонда кино оператора по продвижению российской продукции на международных рынках. По его словам, учредителями этого оператора могли бы стать медиа-холдинги, например, "Газпром-медиа", "Национальная медиа группа", "Союзмультфильм" и компании, которые занимаются анимацией.