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Мединский пообещал сохранить независимость "Ленфильма" при любом руководстве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Ленфильм" сохранит независимость и ориентацию на развитие кинобизнеса в Петербурге при любом гендиректоре, заверил журналистом министр культуры Владимир Мединский. Два дня назад он объявил, что Эдуард Пичугин оставит пост гендиректора.

Со стороны министерства он пообещал приложить "еще больше усилий для загрузки мощностей" киностудии, и этот фактор он назвал одной из причин отставки гендиректора.

""Ленфильм" - это наше национальное состояние, мы будем его развивать", - заверил он.

25 декабря "Фонтанка.ру", проанализировав все кадровые перестановки в крупнейших российских киностудиях (Студии имени Горького, "Роскино") и поговорив с источниками в отрасли, предположила, что после смены гендиректора "Ленфильм" может войти в новый кинохолдинг.

Пичугин пока остается и.о. гендиректора "Ленфильма", вскоре его сменит временный управляющий. 30 марта совет директоров киностудии после конкурсных прослушиваний выберет нового гендиректора. На эту должность, по словам Мединского, может претендовать любой специалист в области кино.

В ноябре Союза кинематографистов Петербурга попросил президента Владимира Путина отправить Пичугина в отставку. Его также исключили из Союза кинематографистов.

Владимир Мединский Минкультуры Ленфильм Эдуард Пичугин Роскино Петербург

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