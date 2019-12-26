Глава района в Воронежской области госпитализирован из-за взрыва в машине

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов Фото: Администрация Рамонского городского поселения

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов в четверг утром попал в больницу после взрыва в его служебном автомобиле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв произошел, когда чиновник открыл дверь своего служебного автомобиля. Он доставлен в реанимацию", - сказал источник.

В администрации Рамонского района "Интерфаксу" не опровергли случившееся, но комментировать подробности отказались, сославшись на тайну следствия. "Любая информация сейчас может помешать следствию. На месте работают следователи, все очень серьезно", - сказал сотрудник администрации.

Правоохранительные органы региона пока не комментируют произошедшее.