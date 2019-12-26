Возбуждено дело о покушении на главу района Воронежской области

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после покушения на главу Рамонского муниципального района Воронежской области, сообщает региональное управление СКР.

На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин, расследование поручено наиболее опытным следователям, говорится в сообщении. Другая информация в интересах следствия сейчас не разглашается.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник, глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов утром в четверг попал в реанимацию после взрыва в его служебном автомобиле.

Фролов занимает пост главы администрации Рамонского района с февраля 2018 года.