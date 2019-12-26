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Навального отпустили после начала обыска в офисе ФБК

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его не задержали, а отпустили после того, как вывели из офиса.

"Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то). Коридоры, где находятся офисы ФБК и Navalnylive, блокированы черными шапочками. Все предметы изымаются. День выбран, очевидно, потому что сегодня у меня должен быть эфир", - написал Навальный в твиттере.

Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что Навальный задержан во время обысков в офисе.

Обыск проводил спецназ Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по делу о неисполнении решения суда об удалении фильма "Он вам не Димон", сообщил менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

Алексей Навальный

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