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В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан
Политик Алексей Навальный
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.

Навального "задержали силой и увели", он не сопротивлялся, написала в твиттере пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

"Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск", - добавила она.

Навальный успел выложить в твиттер видео из офиса фонда. Он сообщил, что там началась летучка и снаружи начали ломать дверь в помещение.

Обыски проходят и в студии YouTube-канала "Навальный LIVE", туда пришли "люди в масках" и отключили камеры наблюдения, говорится в микроблоге канала. Руководитель канала, юрист ФБК Любовь Соболь "заблокирована в офисе ФБК" и у редакции нет с ней связи.

Кто именно и по какой причине проводит обыск пока неизвестно. Навальный позднее сообщил, что следственные действия связаны с отказом удалить из интернета фильм-расследование 2017 года о предполагаемой недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Их проводят по уголовному делу, которое за этот отказ возбудили в отношении директора ФБК Ивана Жданова, заявил политик. Удаления фрагментов фильма через суд добивался бизнесмен Алишер Усманов.

Позднее политик объяснил, что его не задержали, а просто вывели из офиса.

23 декабря в московской квартире сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова прошел обыск, затем его задержали и он перестал выходить на связь. На следующий день оказалось, что его в принудительном порядке призвали на срочную службу и отправили на Новую Землю, лишив средств связи.

В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили многочисленные обыски по уголовному делу об отмывании средств через фонд. СКР сообщил, что речь идет о легализации около 1 млрд рублей. В материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей. У некоторых активистов заблокировали счета на 75 миллионов рублей.

ФБК был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований. 9 сентября Минюст внес фонд в реестр "иностранных агентов".

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