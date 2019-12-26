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Минтранс РФ устранил угрозу срыва полетов в новогодние праздники

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет 27 авиакомпаний РФ, включая S7, Utair, "Уральские авиалинии") сообщила об урегулировании проблемы с допуском к эксплуатации новых самолетов российских авиакомпаний, существовавшая по этой причине угроза срыва полетов в новогодние праздники, о которой ранее предупреждала АЭВТ, устранена.

"В результате предпринятых министерством транспорта России мер все заявки авиакомпаний, ранее поступившие в Минтранс, рассмотрены. Вновь поступающие от авиакомпаний документы рассматриваются в строгом соответствии с заключенными РФ соглашениями со странами регистрации воздушных судов", - говорится в сообщении на сайте АЭВТ.

В настоящее время авиакомпании обладают необходимым числом самолетов для выполнения в полном объеме программ полетов в новогодние праздника, заверили в АЭВТ. Данная ситуация под непосредственным контролем заместителя министра транспорта Александра Юрчика, добавили в Ассоциации.

О срыве перевозок в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по использованию порядка 27-30 новых самолетов АЭВТ предупреждала в минувший понедельник, 23 декабря. Речь шла о приостановке процедуры внесения воздушных судов в приложения к соглашениям между РФ и Бермудами, где зарегистрировано большинство самолетов российских перевозчиков.

Эти суда, утверждали в АЭВТ, заранее планировались авиакомпаниями для полетов в новогодние праздники, их невключение в указанные приложения не позволяет внести их в сертификаты эксплуатантов, "что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников".

АЭВТ Минтранс

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